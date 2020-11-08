الأرصاد: انخفاض كميات الأمطار بحلول الإثنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار حتى غدا الأحد.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن كميات الأمطار ستقل بحلول يوم الاثنين، مع استمرارها في بعض المناطق.

وذكرت أن كميات الأمطار مستمرة غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، ومتوسطة بالنسبة لمحافظات الوجه البحري، ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وخفيفة على بعض مناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن الهيئة حذرت من الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، منذ ثلاثة أيام، مضيفة أنها امتدت على بعض مناطق من محافظات الدلتا، مثل البحيرة وكفر الشيخ ودمنهور والمنوفية والغربية والقليوبية، كما سقطت من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة.