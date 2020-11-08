



42.5 مليار جنيه لعدد 408 عملاء فى قطاع الصناعة.. 21 مليار جنيه لعدد 160 شركة مقاولات



بلغ إجمالى القروض والتسهيلات التى منحها بنك مصر لقطاعى الصناعة والمقاولات بعائد 8% ضمن مبادرة البنك المركزى نحو 63.5 مليار جنيه.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس البنك فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن مصرفه قام بمنح قروض وتسهيلات لقطاع الصناعة بحوالى 42.5 مليار جنيه، لعدد 408 عملاء، فى حين بلغ قطاع المقاولات 21 مليار جنيه لعدد 160 عميلا، وذلك بعائد 8% ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الانشطة الصناعة وقطاع المقاولات.

أعلن «المركزى» منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10 % متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8 % فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه، وفى شهر مايو الماضى قرر المركزى إضافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من المبادرة.

وفى مايو الماضى قال عاكف المغربى إن الحدود المصرح بها لدى مصرفه لمحفظة قطاع المقاولات (عامة، ومتخصصة) بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة تبلغ 47 مليار جنيه، مضيفا أن الحدود المباشرة من المحفظة تبلغ 14 مليار جنيه، وبالنسبة للصيرفة الاسلامية، قال المغربى ان التمويلات الممنوحة والمصرحة لقطاع المقاولات وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فى 30 إبريل 2020 بلغ 8.2 مليار جنيه «تسهيلات مباشرة وغير مباشرة»، وإجمالى الاستخدامات 5.1 مليار جنيه مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن تلك الحدود الممنوحة تسهيلات مباشرة بقيمة 3.6 مليار جنيه.

وقفزت أرباح بنك مصر خلال العام المالى الماضى 2018/2019، لتسجل 17.3 مليار جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 67%، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب فى نهاية يونيو 2019 مبلغ 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه للضرائب، بزيادة 112% عى أساس سنوى.

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال فى العام المالى 2018/2019، وارتفاع إجمالى المركز المالى إلى نحو 967 مليار جنيه مقابل نحو 884 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018 بمعدل نمو 9.4%، كما بلغت القروض المباشرة للعملاء 271.7 مليار جنيه مقابل نحو 221 مليار جنيه بزيادة بنحو 50.7 مليار جنيه.

وعلى مستوى مساهمات البنك، قال المغربى ان مصرفه تخارج من مساهمات مباشرة قيمتها نحو 6.9 مليار جنيه خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.

وتبلغ محفظة الاستثمار المملوكة للبنك فى الشركات نحو 29 مليار جنيه لعدد 156 شركة، تتضمن عددا من المساهمات الاستراتيجية، فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، التى يستهدف البنك التوسع فيها بحيث تتكامل انشطتها مع انشطة البنك، بالاضافة إلى الدخول فى استثمارات تساند توسع قطاعات واعدة تساعد على التنمية الاقتصادية للدولة.

وتتنوع مساهمات البنك مختلف القطاعات بما فى ذلك السياحة، والخدمات، والتشييد، والإسكان، والزراعة، والغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.