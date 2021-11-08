متحدث عسكري عراقي: جميع القوات العسكرية في حالة استعداد لمواجهة أي اعتداء

كشف المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مساء اليوم الأحد أن محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة "كان مخطط لها بشكل دقيق" وأن القوات العراقية جاهزة للرد على أي اعتداء.

وقال رسول في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" أن "القوات العراقية بجميع صنوفها موجودة في كل مكان وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة وواجبنا أن نحمي الشعب والدستور والعراق وأن الطيران العراقي حلق مساء اليوم ليعكس الجاهزية للرد على أي تعرض عسكري".

وأوضح المتحدث العسكري أن الطائرتين المسيرتين اللتين استهدفتا مقر إقامة الكاظمي بالمنطقة الخضراء في بغداد حلقتا بارتفاع منخفض مما يمنع كشفهما عبر أجهزة الرادار.

وذكر رسول أن جميع القوات العراقية في حالة استعداد انتشار بما فيها قوات الإحتياط وعلى اهبة الاستعداد للدفاع عن العراق والبعثات الدبلوماسية والبعثات الدولية.

واستبعد المتحدث العسكري أن يكون الهجوم على منزل رئيس الحكومة العراقية تقف ورائه عصابات داعش وأن ماجري ليس من عمل داعش وهو عمل خطير جدا ولو قدر له النجاح لكان العراق اليوم في وضع خطير وبحر من الدماء.

وقال إن الهجوم فجر اليوم أرسل رسائل سلبية عن الوضع العراقي وأن البعثات الدبلوماسية والأجنبية وبعثات الأمم المتحدة كانت بوضع مربك.

وأضاف أن القوات المسلحة تتعامل مع الأحداث بحكمة. لدينا حسابات دقيقة ولانريد جر البلاد للاقتتال والدماء والرجوع إلى نقطة الصفر وسنقتص من الفاعلين وفق القانون العراقي لأن محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفاشلة أرسلت رسائل سلبية إلى العالم.

وشهدت شوارع بغداد الكبرى مساء اليوم انتشارا واسعا للقوات العسكرية والأمنية خارج نطاق المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة رافقها نشر آليات مدرعة في مشهد غير مسبوق منذ سنوات.