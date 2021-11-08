سجن تونسية عائدة من سوريا قاتلت في صفوف داعش

أفادت إذاعة محلية في تونس اليوم الإثنين بأن دائرة متخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة العاصمة قضت بسجن مواطنة عائدة من سورية بتهمة القتال في صفوف تنظيم متطرف.

وتجيز القوانين في تونس للسلطات ملاحقة مواطنيها المتورطين في قضايا إرهابية خارج البلاد، بالاعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صادق عليه البرلمان في 2015.

وقالت إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة إن المحكمة قضت بسجن التونسية العائدة من سورية سبع سنوات بتهمة القتال مع تنظيم داعش المتطرف.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الإذاعة، فإن المتهمة تحولت إلى سورية عبر ليبيا وتركيا سنة 2014 وبعد فترة من دخولها الأراضي السورية انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتدربت على القتال وتزوجت من قيادي بالتنظيم وأنجبت منه ولدين قبل أن يلقى حتفه في إحدى الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد التنظيم.

وأفاد نفس المصدر أن المتهمة تم تسليمها من طرف السلطات التركية إلى نظيرتها التونسية ليتقرر محاكمتها من أجل ما نُسب إليها من أفعال.

ومع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شق المئات من التونسيين طريقهم إلى سورية للقتال في صفوف التنظيمات الإسلامية ومن بينها تنظيم داعش.

ولا توجد أرقام دقيقة حول أعداد المقاتلين التونسيين في الخارج لكن الحكومة كانت أشارت في نهاية 2016 إلى أن الرقم يناهز 2900 مقاتل معظمهم في سوريا.

ويخضع المئات ممن عادوا إلى تونس للملاحقة القضائية أو الرقابة الإدارية.