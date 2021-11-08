عزيز الشافعي يدافع عن حماقي: «بيغني للزمالك رغم إنه أهلاوي»

حرص الملحن عزيز الشافعي، على الدفاع عن المطرب محمد حماقي، بعد الهجوم الذي تعرض له من مشجعي نادي الزمالك، بعد خسارتهم من الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، واحتفاله بفوز النادي الأهلي بعدما انتشر فيديو له من حفل زفاف وهو يستبدل كلمات أغنية من "قصاد الغمزة إحنا تلامذة" إلى "قصاد الخمسة إحنا تلامذة".

وكتب "الشافعي"، على حسابه الشخصى بموقع فيسبوك: "حماقي من أكثر الناس المحترمة واللطيفة جدًا ومبيحبش أبدًا يزعل حد، والفيديو ده بيغني للزمالك رغم إنه أهلاوي، وعملها كذا مرة بعد كل بطولة أو مناسبة.. بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة زيها مين فى فرح وهو كان مقصود بيه العبد لله وطارق أخو حماقي عشان طبعًا إحنا الاتنين زملكاوية وكان بينا رهان".

وأضاف: "ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطة، وأنا مقدر لو ناس زعلانة بس الحقيقة ودي شهادة حق هو من أكتر الناس المحترمة ومش مقصود منه أبدا أي إساءة، بالعكس خالص".