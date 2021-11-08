وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن يدرس اللجوء إلى احتياطي البترول وسط أزمة ارتفاع سعر النفط

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول وسط أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأضافت جرانهولم، في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "بايدن ينظر في كل الأدوات المتاحة لديه" لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام بما في ذلك اللجوء إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، موضحة أن ذلك الاقتراح "هو أحد الأدوات المتاحة أمامه وهو يدرسه بكل تأكيد".

وحذرت جرانهولم، من أن أسعار خدمة تدفئة المنازل ستكون أغلى خلال الشتاء المقبل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قائلة: "نعم هذا سيحدث وستكون التدفئة هذا العام أغلى من العام الماضي".

ونوهت المجلة بأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة حاليا وصلت إلى أرقام هي الأعلى منذ سنوات، بسبب تعافي الاقتصاد الأمريكي المُنهك من جائحة كورونا بشكل أسرع من تعزيز صناع الوقود من إنتاجهم.