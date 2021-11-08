 وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن يدرس اللجوء إلى احتياطي البترول وسط أزمة ارتفاع سعر النفط - بوابة الشروق
الإثنين 8 نوفمبر 2021 12:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن يدرس اللجوء إلى احتياطي البترول وسط أزمة ارتفاع سعر النفط

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:01 ص

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من البترول وسط أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأضافت جرانهولم، في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "بايدن ينظر في كل الأدوات المتاحة لديه" لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار النفط الخام بما في ذلك اللجوء إلى استخدام الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط، موضحة أن ذلك الاقتراح "هو أحد الأدوات المتاحة أمامه وهو يدرسه بكل تأكيد".

وحذرت جرانهولم، من أن أسعار خدمة تدفئة المنازل ستكون أغلى خلال الشتاء المقبل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، قائلة: "نعم هذا سيحدث وستكون التدفئة هذا العام أغلى من العام الماضي".

ونوهت المجلة بأن أسعار الوقود في الولايات المتحدة حاليا وصلت إلى أرقام هي الأعلى منذ سنوات، بسبب تعافي الاقتصاد الأمريكي المُنهك من جائحة كورونا بشكل أسرع من تعزيز صناع الوقود من إنتاجهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك