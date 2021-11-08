 قوات الجيش اليمني تحبط هجوما حوثيا على معسكر بالجوف شمال غربي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الجيش اليمني تحبط هجوما حوثيا على معسكر بالجوف شمال غربي البلاد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:08 م

أحبطت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على معسكر الخنجر شمالي شرق محافظة الجوف شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "اليمن" الإخبارية عن مصادر ميدانية القول، إن "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران شنت هجمات مكثفة على معسكر "الخنجر" بمديرية خب والشعف"، مضيفة أن وحدات الجيش تمكنت من إحباط الهجمات الحوثية وكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ويشرف معسكر الخنجر على خط رئيس يربط بين محافظة مأرب ومنطقة "اليتمة" الاستراتيجية القريبة من الحدود السعودية.

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