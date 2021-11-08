اليابان تخفف إجراءات الحجر الصحي لرجال الأعمال المحصنين ضد كورونا

بدأت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، قبول طلبات تقليص فترات الحجر الصحي المفروضة في مواجهة كورونا للمسافرين من رجال الأعمال المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في إطار إنهاء الحظر مبدئيا على دخول رجال الأعمال الأجانب المقيمين في الخارج والذي فُرض شهر يناير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه بموجب القواعد الجديدة، تقلص السلطات فترة الحجر الصحي من 10 إلى 3 أيام للمسافرين من رجال الأعمال والأجانب المقيمين في اليابان المحصنين ضد كورونا، لدى عودتهم من رحلات عمل، خاصة بعد تقدم وتيرة التطعيمات حول العالم ضد كورونا وطلبات مجتمع الأعمال الياباني.

جدير بالذكر أن اليابان تشترط أن يكون المسافرون محصنين بالكامل بأحد اللقاحات الثلاثة المعتمدة من جانب الحكومة اليابانية؛ وهي: فايزر وموديرنا واسترازينيكا.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية إن الأمر قد يستغرق أسبوعًا أو أسبوعين قبل أن يتمكن المسافرون الأوائل من الحصول على إذن تقليص فترات حجر صحي إلى البلاد.