حميدتي: قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب

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قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب.

وأضاف حميدتي في كلمة مسجلة: "نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد".

وكان البرهان قد أكد يوم الأحد التزام القوات المسلحة التام بـ"التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب"، بينما أكد وفد من الجامعة العربية حل بالخرطوم أهمية اعتماد الحوار.

وأشاد البرهان بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان.

وكانت الجامعة قد أكدت أن هدف زيارة الوفد يكمن في دعم الجهود الرامية إلى "عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".