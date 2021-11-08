الجيش العراقي: مقتل قيادي داعشي وتدمير 3 أوكار في الأنبار غربي البلاد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، مقتل أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 3 أوكار للإرهابيين في "وادي القذف" بصحراء الأنبار غربي البلاد.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إنه "بعملية نوعية وبإشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من مداهمة ثلاثة أوكار لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي القذف ضمن صحراء الرطبة في محافظة الأنبار، حيث تم محاصرة وتدمير ثلاث مضافات، وقتل الإرهابي (أبو البراء) أحد قادة داعش".

وأضاف أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ستواصل عملياتها، وستلاحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين".