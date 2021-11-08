أوكرانيا تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعية القوى السياسية العراقية إلى "ضبط النفس ومواصلة الحوار وضمان تحقيق إرادة الشعب العراقي التي انعكست في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الاثنين: "نحن مقتنعون بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية والعنف لن تعيق تطلعات الشعب العراقي ولن تعرقل جهود حكومتهم لبناء دولة ذات سيادة وديمقراطية ومزدهرة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق طائرة مسيرة مسلحة هاجمت منزله فجر أمس الأحد، ولكنه أكد بعد محاولة الاغتيال بقليل، أنه بخير ودعا إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق.