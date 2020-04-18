 كوريا الجنوبية تسجل 1760 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 1760 إصابة جديدة بكورونا و 13 وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 8:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 8:52 ص

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 1760 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 381 ألفا و 694 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2980 .

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 52ر41 مليون شخص وهو ما يمثل 9ر80 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 33ر39 مليون شخص، حوالي 6ر76 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.


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