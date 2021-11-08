قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن زيارته إلى لبنان تستهدف الاستكشاف والتعرف على الموقف اللبناني من إمكانية حل الأزمة مع دول الخليج، ومدى إمكانية الجانب اللبناني من المساهمة بخطوة مبدئية في هذا الاتجاه.



وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن «ما خلص إليه في ختام تلك الجولة مع القيادات اللبنانية، أن الجميع متمسك بعلاقة طيبة وصحية بين لبنان والسعودية وكل دول الخليج»، مؤكدًا أن «أي شيء آخر عكس اتجاه المنطق والتاريخ».



وأشار إلى وجود ممانعة من تسهيل لبنان لاتخاذ تلك الخطوة بالرغم من وجود ضغوط وتعقيدات داخلية حالت دون اتخاذ هذه الخطوة الضرورية»، نافيًا الأنباء المتداولة حول اجتماعه بوفد من حزب الله.



وتابع أمين عام مساعد الجامعة العربية: «لم يحدث مثل هذا اللقاء أصلًا، هناك قناة بثت هذا الخبر وهو عارٍ عن الصحة، لم ألتقِ مع وفود أخرى أو أي سياسيين بخلاف القيادات، ولم أعقد لقاءات مع حزب الله أو أحزاب سياسية لبنانية أخرى».









وبدأ السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يلتقي خلالها بعدد من كبار المسئولين بالدولة اللبنانية في محاولة للبحث عن مخرج للأزمات التي تشهدها البلاد، وخصوصا الأزمة الأخيرة التي تسببت في تصعيد دبلوماسي بين لبنان من جهة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج من جهة أخرى.



والتقي السفير حسام زكي، في جولته الرئيس اللبناني ميشال عون لبحث التطورات الأخيرة الداخلية والخارجية وسبل الخروج من الوضع الراهن، الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه بالبلاد.