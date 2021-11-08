ضبط 4 أطنان سكر وأرز تمويني مدعم في كفر الدوار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية، ومصطفى الزمراني مدير إدارة تموين كفر الدوار.

وتشكلت الحملة برئاسة مصطفى غريب وخالد سعيد المفتشين بالإدارة، وأسفرت عن ضبط 3.5 طن سكر تمويني مدعم بأحد محال البقالة التموينية (مشروع جمعيتي)، وطن أرز تمويني مدعم، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق هامش ربح غير مشروع.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع حلاوة طحينية بكمية قدرها 700 كيلو حلاوة طحينية بدون بيانات، والتصنيع بدون وجود سجل صناعي 300 كيلو سكر حر مجهول المصدر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.