اليمن: ندعم الجهود الأممية ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم مليشيات الحوثي

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك مجددا دعم بلاده لكل الجهود الأممية من أجل عودة الاستقرار في البلاد، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل وعدم الصمت إزاء استمرار جرائم مليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني.

وقال وزير الخارجية -في تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين- إنه بحث مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرج الاستهدافات الأخيرة للمليشيات الحوثية للمدنيين في تعز ومأرب، مضيفا أن المبعوث الأممي ناقش أيضا الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد.

وأضاف الوزير أن حجم تعديات مليشيات الحوثي على مدينة مأرب تسببت في عملية نزوح داخلي كبيرة تعدت الـ 54 ألف نازح خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن تلك المليشيات ترسل يوميًا رسائل على الأرض تثبت رفضها لأي جهود سلمية.