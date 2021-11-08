استطلاع: ثلثا الأمريكيين تقريبا ضد ترشح بايدن لولاية ثانية

كشف استطلاع جديد للرأي، أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين، لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "يو.إس.آيه توداي" الأمريكية بالتعاون مع جامعة سوفولك، أن ما يقرب من 64% (منهم 28% من الديمقراطيين)، لا يريدون أن يخوض بايدن انتخابات عام 2024، وبالمقارنة قال 58% إنهم لا يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لولاية أخرى في عام 2024.

وبين الاستطلاع أن 37.8% يؤيدون العمل الذي يضطلع به بايدن أثناء فترة توليه منصبه، فيما رفضه 59%، وقال 46% (منهم 16% ممن صوتوا لصالح بايدن)، إن الرئيس الأمريكي فعل أسوأ مما توقعوا.

وبالانتقال إلى ما أنجزته نائبة الرئيس كامالا هاريس منذ توليها منصبها، أعرب 27.8 % فقط ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لما اضطلعت به حتى الآن.

ووفقًا لاستطلاع "يو.إس.آيه توداي" وجامعة سوفولك، يعتقد 20% فقط من الأمريكيين أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد ثلثاهم، أو 66% منهم، أن الولايات المتحدة تسلك المسار الخطأ.