رئيس وفد الجامعة العربية: نزور لبنان لبحث إمكانية تقريب وجهات النظر اللبنانية والخليجية

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن زيارته للبنان، اليوم الاثنين، جاءت لبحث إمكانية تقريب وجهات النظر، مشددا على أن الهدف المصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية وسبيلها.

جاء ذلك في تصريح له عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، بقصر الرئاسة في بعبدا، في مستهل زيارة يقوم بها للبنان اليوم ويلتقي خلالها برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.

وأضاف زكي، عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم، أن أجواء اللقاء كانت إيجابية، موضحا أنه سيزور المملكة العربية السعودية إذا احتاج الأمر للقيام بذلك، ولكن يجب أن يكون هناك حلحلة في الأزمة.