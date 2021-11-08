تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ملف تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه حول شكاوى خدمات السلع التموينية والغذائية، فإننا تلقينا ورصدنا خلال شهر أكتوبر 2021، عدد (7.3) ألف شكوى وطلب وبلاغ خاص بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، تضمنت (6.7) ألف شكوى وطلب لاستخراج البطاقات التموينية أو تجديدها أو استلامها وتفعليها أو إضافة أفراد بعد حذفهم، أو إضافة مواليد جدد، أو نقل بطاقة التموين، وقد تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة موقف طباعة أو تسليم تلك البطاقات لمن تثبت أحقيته بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي.

وعقب فحص الشكاوى تم الاستجابة لعدد (429) شكوى وطلبا لإصدار 72 بطاقة بدل تالف أو فاقد، وكذلك (153) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز والتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، حيث قامت وزارة التموين بالتعامل مع الشكاوى من خلال حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى، التي أسفرت عن تحرير (140) محضرا ضد المشكو في حقهم لمخالفاتهم، والتي تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأضاف أن الشكاوى الواردة تضمنت كذلك بلاغات بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام مواد مجهولة المصدر، حيث قامت أجهزة وزارة التموين بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن تحرير (51) محضرا ضد المشكو في حقهم لمخالفاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى شكاوى بشأن التضرر من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين بالتعامل مع الشكاوى والتي أسفرت عن تحرير (38) محضرا ضد المشكو في حقهم لمخالفاتهم المتعددة.

وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، أكد أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت من بحث ودراسة (5.9) ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى والإستغاثات إصدار وإعادة تفعيل (513) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وإصدار (252) بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وصرف (158) مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية خلال الشهر بإشراف أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى أنه على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية، فقد نجح فريقا التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعان لوزارة التضامن الاجتماعي في إيداع (13) مواطنا بلا مأوى، بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، علماً بأنه تم إعادة أحدهم لأسرته فور التعرف على أهليته، إلى جانب تقديم تدخلات طبية لـ(19) مواطناً بلا مأوى بمستشفيات وزارة الصحة والسكان لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية تمهيداً لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وذلك من خلال التنسيقات التي تتم مع أجهزة وزارة الصحة والسكان، وتقديم مساعدات عينية ومالية وتوفير بعض فرص العمل وإعادة الدمج الأسري لعدد (42) مواطنا بلا مأوى.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت من بحث ودراسة (2.2) ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى واستغاثات المواطنين إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ(484) مواطناً ممن تقدموا بشكاوى وإستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب متعددة، وكذا ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ(353) مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، فضلا عن توجيه (409) مواطنين ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وأكد أن المنظومة تلقت (4.1) ألف شكوى وطلب واستغاثة تتعلق بقطاع الخدمات الأمنية، جاء من أبرز موضوعات تلك الشكاوى والالتماسات (2627) شكوى وطلبا تتعلق بالأمن العام حيث تم تنفيذ (1009) حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى التضرر من ممارسة بعض المواطنين لأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتنفيذ تلك الحملات لبث روح الأمان والطمأنينة لدي المواطنين حيث تحرر (760) محضر بلطجة وفرض سطوة أفضت اليها نتائج هذه الحملات، كما تم التحقيق في (97) شكوى نصب واحتيال وعدد (92) شكوى ابتزاز وسب وقذف باستخدام الإنترنت، كما تم استهداف عدد من المتهمين وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، حيث تم إلقاء القبض على (50) متهما، وقد أفادت الوزارة أنه جار التضييق علي الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوي النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته وذلك في الحدود التي توجبها اللوائح المنظمة لذلك، كما تضمنت التماسات العفو عن بعض نزلاء السجون، حيث أفضت نتائج الفحص إلى انتهاء إجراءات مستحقى العفو الشرطي ممن أمضوا المدة القانونية المستحقة للعفو، بالإضافة إلى فحص شكاوى العفو الصحى ممن وردت شكاوى من ذويهم تفيد بتردي حالتهم الصحة، حيث أفادت مصلحة السجون بعرض النزيل الوارد بشأنه شكاوى على اللجان الطبية المختصة بعد استيفاء الموافقات القضائية اللازمة، والتحقق من سوء الحالة الصحية للنزيل، حيث يتم عرض النزيل علي لجنة العفو الشرطي التي تصدر بدورها قراراً بالعفو حفاظاً علي حياته، بالإضافة إلى تبصرة الشاكين بالاشتراطات المستحقة لعرض العفو وإدراج أسماء ذويهم من استحقوا العرض بقوائم أقرب لجنة للعفو.

ولفت إلى أن المنظومة تلقت كذلك (342) شكوى تتعلق بإصدار محررات الأحوال المدنية وقد تم إصدار (184) بطاقة رقم قومي، وإصدار (51) قيدا عائليا، بالإضافة إلى (16) طلب إنشاء سجل مدني بعدد من قرى ومناطق الجمهورية، وانتهي الفحص إلى الموافقة على إنشاء مكتب سجل مدني بقرية منقباد محافظة أسيوط، وتطوير مكتبي العمرانية بمحافظة الجيزة، والساحل بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى التوجيه بإنهاء إجراءات تشغيل مكتب الوحدة القروية بالغيتة - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.