الرئيس السيسي يهنئ ملك كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة كمبوديا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.