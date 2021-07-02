البعثة الأممية تؤكد التزامها بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "رايزدون زيننغا"، التزام البعثة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة، وفي موعدها وفق خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن ذلك جاء خلال مشاورات عبر الاتصال المرئي عقدها زيننغا، اليوم الاثنين، مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا.

ووفق الوكالة، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الانتخابات، مؤكدين أن الهدف من الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة، وشدد العديد منهم على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة.

من جهته، رحب زيننغا، بالمشاركين، مشددًا على الدور الهام للمجتمع المدني للاسهام في تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أعلن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية اليوم.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي أمس الأحد بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إنه سيتم قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة في الدوائر الرئيسية الثلاثة طرابلس، وبنغازي، وسبها، وسيستمر التسجيل إلى يوم 22 من الشهري الحالي، موضحا أن باب التسجيل للانتخابات النيابية سيُفتح في 25 مركز انتخاب موزعة بكامل البلاد، وسيستمر حتى السابع من ديسمبر القادم.