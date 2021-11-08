إسلام أباد: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع طالبان الباكستانية

أعلنت باكستان اليوم الاثنين أنها اتفقت، من حيث المبدأ، على وقف لإطلاق النار مع حركة "تحريك طالبان باكستان" المحظورة، حيث تصاعدت أعمال العنف في الحزام القبلي على الحدود مع أفغانستان.

ولم يكشف وزير الإعلام فواد تشودري على تفاصيل الهدنة وموعد دخولها حيز التنفيذ، لكنه قال إنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بناء على التقدم الذي يتم تحقيقه خلال المحادثات بين الجانبين.

ولم ترد حركة تحريك طالبان باكستان، التي يشار إليها أحيانا باسم طالبان الباكستانية، حتى الآن على هذا الإعلان.

وأوضح تشودري أن الحكومة الأفغانية المؤقتة تقوم بتسهيل المحادثات.

وردا على انتقادات بأن المحادثات تجري بشكل سري، قال تشودري "لا يمكن أن تجري أي حكومة محادثات تشكل انتهاكا للدستور"

وفي الشهر الماضي، أثار إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الحكومة مستعدة "للعفو" عن المسلحين إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار، حالة من الجدال الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رفض الخطوة عدد كبير من الأشخاص.