 التحالف العربي يدمر زورقا حوثيا مفخخا قبالة ميناء الحديدة باليمن - بوابة الشروق
الإثنين 8 نوفمبر 2021 7:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

التحالف العربي يدمر زورقا حوثيا مفخخا قبالة ميناء الحديدة باليمن

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 7:01 م

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) اليوم الإثنين، زورقا مفخخا قبالة ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

وأشار التحالف في بيان له إلى" استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة"، لافتا إلى أن ما وصفه بـ" السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط (جنوب غرب المملكة.

ويسعى التحالف إلى منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وتقود المملكة العربية السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية في اليمن دعما للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك