كيروش يغيب عن المؤتمر الصحفي لمباراة أنجولا

غاب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، على هامش معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واشتكي كيروش من إصابة بجزع في القدم، أثناء نزوله إلى ملعب التدريب بمعسكر الفراعنة ببرج العرب، ولم يستطع الظهور في المؤتمر الصحفي لوضعه بعض قوالب الثلج على قدمه، وتم تكليف مساعده روجير بحضور المؤتمر للرد على تساؤلات الاعلاميين.

وأوضح روجر: "اختيارات اللاعبين تمت بدقه ونعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبي المنتخب، وللعلم لا نختار وفقا لمعيار السن فقط، بل لعدة معاير أخرى منها الخبرة والكفاءة والأداء المتميز بجانب العمر".

وشدد مدرب المنتخب، على أن فريقه هدفه اللعب بشكل هجومي خلال مواجهة أنجولا مع الحذر الدفاعي أيضا، خصوصا وأن اللقاء سيقام خارج مصر، مشيرا إلي أن كيروش يعلم تماما قيمه العامل النفسي والتعامل مع اللاعبين.

ويتصدر منتخب مصر، المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب ليبيا بـ6 نقاط، ثم الجابون 4 نقاط، ويتذيل المجموعة أنجولا بـ3 نقاط.