قال المنتج محمد حفظي، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن دورة العام الماضي أقيمت في ظروف استثنائية وصعبة للغاية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذا العام كان بمثابة فرصة أكبر للاستعداد للمهرجان.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن «جائحة كورونا لن تنتهي في يوم وليلة»، مؤكدًا أن القائمين على المهرجان يفكرون دائمًا في كيفية إقامة الفعاليات في ظروف آمنة وإطار صحي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تلعب دورًا كبيرًا لتحقيق هذ الأمر، قائلًا إن حملة «التطعيم للجميع» التي أطلقها المهرجان بالتعاون مع وزارة الصحة، تتيح فرصة حصول جميع المشاركين بفعاليات الدورة الـ43 على لقاح كورونا.

ولفت إلى أن حاضري فعاليات المهرجان يجب أن يكونوا حاصلين على لقاح كورونا أو إظهار شهادة «PCR» تثبت سلبية الإصابة بالفيروس، مضيفًا في سياق متصل أن العمل على المهرجان بدأ منذ شهر يناير الماضي.

وتابع: «بدأنا العمل الفني واختيار الأفلام، وفريق البرمجة يحضر المهرجانات الكبرى مثل برلين المقام في فبراير، مرورًا بكان وفينيسيا وتورونتو؛ لأننا نحرص على التواجد فيها واستقطاب أفلام جديدة منها».

وذكر أن العلاقة الجيدة بالموزعين العالميين تساهم في عرض عدد كبير من الأفلام المعروضة محليًا أو دوليًا للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى أن الأمر دليل على الثقة التي اكتسبها «القاهرة السينمائي».

وعن شعار دورة هذا العام، أوضح أن السينما مرآة للمجتمع والثقافة يُقدم فيها العالم نفسه من خلال الحكايات المختلفة، متابعًا: «مهرجان القاهرة السينمائي دولي يعكس التعددية والاختلاف وهو الحوار الدائر في كل دول العالم».

يذكر أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).