ألمانيا: وفاة راكب مسن على متن طائرة متجهة إلى الغردقة

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توفي راكب على متن طائرة متجهة من مطار كولونيا-بون غربي ألمانيا إلى مدينة الغردقة المصرية.

وأعلن متحدث باسم شركة المطار اليوم الأحد عن حدوث حالة طبية طارئة أثناء الرحلة أمس السبت.

وأوضح المتحدث أن الرجل تلقى أثناء الرحلة رعاية طبية من طاقم الطائرة على الفور مشيرا إلى أن الطاقم قرر على الفور الهبوط الاضطراري في أقرب مطار.

وتلقى الراكب رعاية من قبل طبيب طوارئ في مطار كلاجنفورت جنوب النمسا، وقال المتحدث:" للأسف توفي المريض في مكانه ويوروينجز تعرب عن خالص مواساتها وتعازيها لأسرته".

ورفض المتحدث الإدلاء بتفاصيل أكثر مراعاة لخصوصية الراكب المتوفى، فيما ذكرت صحيفة "بيلد" أنه رجل يبلغ من العمر 71 عاما وينحدر من ولاية شمال الراين ويستفاليا.

كانت طائرة وهي من طراز ايرباص ايه 320 تقل 178 راكبا بالإضافة إلى طاقم يتألف من أربعة أفراد وفردين من طاقم القمرة وذلك حسبما شركة يورووينجز.

وتابع المتحدث أن الطائرة عادت من المطار النمساوي إلى مطار كولونيا-بون حيث قضى الركاب الليل في فندق حتى صباح اليوم حيث بدأوا رحلتهم مجددا إلى الغردقة ووصلوا إلى هناك قبل الظهر.

كان راكب توفي أثناء رحلة جوية من اسطنبول إلى هامبورج نهاية الشهر الماضي.