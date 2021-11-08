الأمم المتحدة: 45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة في 43 دولة ارتفع إلى 45 مليونا، وذلك مع تصاعد الجوع الحاد في أنحاء العالم.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية ديفيد بيسلي، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن "عشرات الملايين من الأشخاص على حافة الهاوية، فالنزاعات وتغير المناخ وفيروس كورونا تزيد أعداد من يعانون الجوع الحاد".

وأضاف: "نحن نواجه في أفغانستان أزمة غذائية غير مسبوقة، لدينا نحو 22 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويسيرون نحو المجاعة"، موضحا أن تكلفة تجنب المجاعة على مستوى العالم تبلغ الآن 7 مليارات دولار، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في وقت سابق من العام.

وأشار إلى أن العائلات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد تجبر على "اتخاذ خيارات مدمرة" مثل تزويج الأطفال مبكرا أو إخراجهم من المدرسة أو إطعامهم الأوراق البرية أو الصبار.

وتابع بيسلي قائلا إن "موجات الجفاف المتعددة في أفغانستان تزامنت مع الانهيار الاقتصادي ودفعت عائلات إلى حافة الجوع".