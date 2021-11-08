انضمام حجازي وريان لمعسكر المنتخب في برج العرب

انضم أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، صباح اليوم الإثنين، إلى معسكر منتخب مصر الأول المغلق في برج العرب، استعدادًا للسفر لمواجهة أنجولا، قبل العودة إلى القاهرة تحضيرًا لملاقاة منتخب الجابون.

ويواصل منتخب مصر، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، هدفه نحو الوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وشهد معسكر المنتخب ايضًا صباح اليوم الإثنين، انضمام أحمد ياسر ريان المحترف بصفوف فريق ألتاي التركي.

وكان خضع لاعبو المنتخب الذين تم اختيارهم لمسحة طبية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق معسكر الفراعنة أمس الأحد، وأشرف على عملية إجراء المسحة الطبية للاعبين محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

ويستعد المنتخب لمواجهة أنجولا خارج الديار، يوم الجمعة المقبلة، الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجولة قبل الأخيرة من مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب بعد خوض مباراة أنجولا إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الجابون في ختام مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال، والمقرر لها يوم 15 نوفمبر.

وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبًا هم.. محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - اكرم توفيق - أحمد فتحي - احمد حجازي - احمد ياسين - ايمن اشرف - محمود علاء - احمد فتوح - محمد حمدي - محمود حمدي الونش - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - إمام عاشور - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي- عمر مرموش - محمد شريف - أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد - مروان حمدي - محمد صلاح - محمد مجدي أفشة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر منافسات المجموعة السادسة من مشوار المرحلة قبل الأخيرة من طريق التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، ويحتل الفراعنة الصدارة برصيد 10 نقاط، وليبيا ثانيًا بـ6 نقاط، وأنجولا ثالثًا بـ4 نقاط، والجابون رابعًا بـ3 نقاط.