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حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 250 مليونا في جميع أنحاء العالم

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 4:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 4:58 م

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميًا، الحد البالغ 250 مليونًا، اليوم الاثنين، في إشارة إلى أن الإصابات لا تزال في ارتفاع في جميع أنحاء العالم حتى مع بدء عدد من الدول في تقليص القيود.

وبينما لا تزال الحالات تتزايد على مستوى العالم، فقد تباطأ معدل الإبلاغ عنها، كما انخفض متوسط عدد الحالات اليومية بنسبة 36% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ومع ذلك، لا يزال أكثر من 50 مليون شخص مصابين بالفيروس كل 90 يومًا، والذي يرجع إلى حد كبير إلى متحور دلتا شديد العدوى.

ولا تزال حالات الإصابة بكوفيد-19 في ارتفاع في 55 دولة من أصل 240 دولة.

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