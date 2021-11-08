أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الإثنين أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا سجل رقما قياسيا مرتفعا جديدا بلغ 1ر201 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة.

ويعتبر هذا أعلى معدل إصابات على مدار سبعة أيام منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع من 5ر154 يوم الخميس الماضي و 2ر130 قبل أسبوع.

وبلغ الرقم القياسي السابق لمعدل الإصابات خلال 7 أيام 6ر197 شخصا والذي تم تسجيله في 22 كانون أول/ديسمبر 2020 في ذروة الموجة الثانية من الجائحة.

ويخوض مسؤولو الصحة و المشرعون الألمان نقاشا محتدما بشأن الموجة الرابعة التي تلوح في الأفق مع احتمال اعادة فرض القيود.

وتواجه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المؤقتة معضلة.

وأعرب وزراء الحكومة المنتهية ولايتها عن عدم رغبتهم في الشروع في انتهاج سياسة جذرية في الوقت الذي تجري فيه محادثات ائتلافية لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي. ولم تلح بالأفق أي بوادر على اقتراب انتهاء المفاوضات .