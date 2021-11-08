بروكلين بيكهام يسير على خطى والدته ويعمل عارض أزياء مقابل مليون جنيه إسترليني

يبدو أن بروكلين بيكهام، الابن الأكبر للاعب كرة القدم البريطاني دايفيد بيكهام، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، اختار أن يسير على خطى والدته، الموديل ومصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، حيث أصبح الوجه الإعلامي لماركة الأزياء العالمية، سوبردراي، وهي المهمة التي حصل بروكلين مقابل القيام بها، على مليون جنيه إسترليني.

أعلنت سوبردراي عن صفقتها الجديدة مع بروكلين، من خلال إطلاق مجموعة لصور بروكلين وهو يرتدي أحدث تصميمات الشركة لأزياء الشارع، وهي الحملة الإعلانية التي من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور البريطاني، هذا بحسب ما ذكر في موقع "الدايلي ميل".

ومن المقرر أن يقوم بروكلين بافتتاح الفرع الجديد من سلسلة متاجر أزياء سوبردراي بأكسفورد خلال الأسبوع القادم، وقد قال مصدر يعمل بالشركة لجريدة "ذا صن": "هذه فرصة كبيرة لبروكلين، لأنها سترسخ اسمه في مجال عالم الأزياء، كعارض أزياء جاد ومتميز في مهنته".

استطاع بروكلين أن يحصل على هذه الصفقة بعدما قام بالتعاون مع خطيبته عارضة الأزياء نيكولا بيلتز، وأطلقا مشروعها الخاص للترويج لماركة أزياء بيب جينز.

يذكر أن بروكلين لم يكتف بكونه عارض أزياء ناجح، لكنه أراد أن يثبت أنه مصورا متميزا أيضا، حيث قام بتأليف كتاب عن التصوير، ووضع به أفضل الصور التي قام بتصويرها، وأسماه، هذا ما رأيته، وقم تم طرح الكتاب بالأسواق في عام 2017م.

لم يكن بروكلين الوحيد من عشيرة عائلة بيكهام الذي يتجه للعمل بمجال الأزياء بعد والدته فيكتوريا، التي كانت في الأصل مغنية ضمن فرقة "سبايس جيرلز"، فقد قام روميو، شقيقه الأصغر، بعمل حملة دعائية لماركة بوربيري، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط.