العثور على جثامين 3 متسلقين فرنسين بالقرب من جبل إفرست

أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الاثنين، أن فريق بحث عثر على جثامين المتسلقين الفرنسيين الثلاثة الذين كانوا قد فُقدوا بالقرب من جبل إيفرست.

وقال الناطق باسم الشرطة باسانتا باهادور كونوار إن فريقا من الرابطة الوطنية لأدلة الجبال النيبالية عثروا على الجثامين منتصف نهار أمس الأحد على جبل مينجبو إيجر وهو الجبل الذي فُقد فيه المتسلقون الفرنسيون قبل أن يتعرضوا لانهيار جليدي.

وقال كونوار لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين "سوف يتم إحضار الجثامين إلى كاتماندو اليوم بعد الانتهاء من الإجراءات الورقية في لوكلا".

وسوف يتم إرسال الجثامين للتشريح بمجرد وصولها كاتماندو.

وكان المتسلقون ضمن حملة استكشافية فرنسية من ثمانية أفراد التي كانت قد طلبت تصريحا لتسلق جبلين وهما جبل كانجتيجا البالغ ارتفاعه 6783 مترا وجبل تشولاتسي البالغ ارتفاعه 6423 مترا، في منطقة إيفرست، بحسب صحيفة كاتماندو بوست.

وقالت الشرطة إنه بعد أيام من الجهود غير المجدية حيث أنه تم فقد الاتصال بهم في 26 أكتوبر، أرسلت فرنسا فريقا من خبراء البحث لتسريع مهمة البحث.

وشهدت جبال الهيمالايا في نيبال توافد عدد متزايد من المتسلقين والمشاة بعدما خففت السلطات قيود الدخول المتعلقة بكوفيد-19.