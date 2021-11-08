أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها تراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي، مشيرة إلى أن هناك استجابة حذرة فيما يتعلق بإقامة جيش كوريا الشمالية لمسابقة للمدفعية بالذخيرة الحية.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة "لي جونغ-جو" -وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إلى أن الشمال أجرى أنواعًا مختلفة من التدريبات العسكرية، بما في ذلك مسابقات المدفعية ومسابقات للقوات الخاصة، موضحة أنه لا توجد مشكلة في الاتصال اليومي بين الكوريتين عبر خطوط الاتصال الساخنة.

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد قالت إن التدريبات عُقِدَت بمشاركة وحدات المدفعية الفرعية، تحت قيادة القوات الميكانيكية على جميع المستويات في الجيش الشعبي الكوري، لافتة إلى أن كبار الجنرالات بالجيش أجروا معاينة ميدانية للمسابقة، لكن لم يتم ذكر الزعيم "كيم جونغ-أون" في التقرير؛ مما يشير إلى عدم حضوره.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه ليس لديها بيان رسمي لإصداره فيما يتعلق بالتقرير الأخير عن التدريبات العسكرية لكوريا الشمالية.