  منة فضالي تشكر نقابة الممثلين لمساندتها ضد منتج فيلم «هوست»

توجهت الفنانة منة فضالي بالشكر لنقابة الممثلين التي قدمت لها الدعم الكامل، بعد تعرضها لتهديدات من قبل منتج فيلم "هوست".

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا ألف شكر لنقابة المهن التمثيلية نقبنا الدكتور أشرف زكي وصديقي إيهاب فهمي لاتخاذ اللازم لحفظ حقوق الفنانين والمظلومين".

وأضافت: "نقابة المهن التمثيلية تصدر قرارا بمنع التعامل مع منتج هوست والتقدم ببلاغ للنائب العام، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، قرارا بمنع تعامل أعضاءها مع المنتج العراقي صفاء العايدي منتج فيلم هوست، وكذلك المنتج الفني حاتم فاروق والمنتج الفني محمد فاروق".

وقال الدكتور شرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الـ٣ أشخاص، مضيفًا أن هذا القرار جاء نظرًا لأن المنتج لم يعط الممثلين مستحقاتهم المالي، وعدم تشغيل أعضاء النقابة، وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة.

يذكر أن الفنانة منة فضالي استغاثت بنقابة المهن التمثيلية، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يدعى صفاء الدين عايدي، وأسرة فيلم جديد كان من المفترض أن يرى النور قريبًا، لولا تدخل «النقابة» واتخاذها إجراءات سريعة ضد صانعه.

وقالت منة فضالي: «عرض عليّ منتج اسمه صفاء الدين عايدي، سيناريو فيلم سينمائي، للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتم الاتفاق بينهما وأنها فوجئت مع أول يوم تصوير بتغيير كاست الممثلين ووجود أشخاص لا تعرفهم، مع بعض زملائها ومن بينهم الفنان مجدي كامل، وللأسف كثير من المشاركين في العمل لم يحصلوا على أجورهم، وبعدها توقف الفيلم لمدة شهر كامل، وقام بزيارتي في منزلي مع منتج يدعى حاتم فاروق، كنت أول مرة أتعامل معه أيضًا، وعرضوا عليّ ظروف الفيلم والأزمات التي تعرضوا لها».