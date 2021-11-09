 مدحت شلبي ينفي التحقيق معه ويفسر قصده من «معلول حط الزغلول» - بوابة الشروق
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مدحت شلبي ينفي التحقيق معه ويفسر قصده من «معلول حط الزغلول»

محمد جلال
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 - 12:07 ص

نفى مدحت شلبي، المعلق الرياضي، تحويله للتحقيق معه من قبل نقابة الإعلاميين.

وكشفت تقارير صحفية أن نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، استدعت مدحت شلبي للتحقيق معه بعد تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

واشارت التقارير إلى أن تجاوزات مدحت شلبي خلال مباراة القمة 123 في الدوري جعلت نقابة الإعلاميين تستدعيه للتحقيق معه.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، أنه لم يقصد إطلاقا أيحاءات جنسية بمقولته الشهيرة، معلول حط الزغلول".

وأشار إعلامي قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لم يتم التحقيق معه أو يطلب منه بشكل رسمي خضوعه للتحقيق، مشددا أن الزغلول يقصد بها الحمام الذي اسكنه معلول في شباك الزمالك.


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