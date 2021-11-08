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التعليم: اليوم توزيع التابلت في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحيرة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:05 م

تواصل وزارة التربية والتعليم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، وبدأت اليوم عملية التوزيع في محافظات شمال سيناء بـ3392 جهازا، وجنوب سيناء بـ1153 جهازا، والبحيرة بـ35,248 جهازا.

وكانت الوزارة قد وجهت طلاب المرحلة الثانوية بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت بمكاتب البريد المصري المقدرة بـ100 جنيه؛ حرصا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئى.

وأعلنت المدارس الثانوي الأوراق المطلوبة لاستلام أجهزة وهي أصل بوليصة تأمين التابلت بعد سدادها في مكتب بالبريد، وصورة منها، وصورة بطاقة ولى الأمر، وإقرار ولى الأمر من المدرسة، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال سداد المصروفات المدرسية.

وأكدت المدارس أن الحصول على التابلت مجانا دون دفع أي رسوم وأن توزيع التابلت يكون تحت إشراف مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي.

ويوقع ولي الأمر إقرارا بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد، والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسي في مرحلة الثانوي العام، ومن المقرر أن يستخدم الطلاب التابلت في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ونهاية العام كما هو مقرر خلال السنوات السابقة دون أي تغيير، بطريقة الأسئلة التي تعتمد على الفهم والتحليل والابتعاد عن الحفظ والتلقين.


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