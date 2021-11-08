برامج تجسس إسرائيلية تستهدف نشطاء فلسطينيين

كشفت مجموعات تعمل في مجال حقوق الإنسان الاثنين أن السلطات الإسرائيلية استهدفت هواتف ست نشطاء فلسطينيين ينتمون إلى منظمات فلسطينية صنفتها على أنها إرهابية.



وكان الجيش الإسرائيلي قد حظر خمس منظمات فلسطينية غير حكومية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت صحيفة "هآرتس" اليومية بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بتصنيف تلك المنظمات منظمات إرهابية، ويمكن هذا الجيش من اعتقال أفرادها ومصادرة معداتها ومداهمة مكاتبها.



ويأتي الأمر بعد إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية الشهر الماضي أن تلك المنظمات، بالإضافة إلى جماعة أخرى منظمات إرهابية بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل أدرجته إسرائيل والولايات المتحدة ووزارة الدفاع في قائمة الجماعات الإرهابية.



وأثار قرار إسرائيل تساؤلات عدد من الدول الكبرى من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما أثارت انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وصفت القرار بأنه هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني.