مستشار الرئيس للصحة: ندرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن السلطات الصحية لا تزال تدرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر حتى الآن، خاصة أنه اللقاح الوحيد الذي أجيز عالميًا لتطعيم الأطفال به.

وأوضح تاج الدين، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن مصر مستمرة في التدقيق في هذا الملف، ودراسة المراجع العلمية والبيانات الخاصة به، وعند استكمال الملف في مصر سيتم تحديد موعد تطعيم الأطفال.

وشدد على أن البلاد لا تزال في الموجة الرابعة لجائحة كورونا حتى الآن، مضيفًا أن مصر لم تتخط إلى الآن ذروة الموجة الرابعة لكورونا، مشيرا إلى أنه لتأكيد تجاوزنا هذه الذروة فإننا نحتاج إلى عدد إصابات ثابت لعدة أيام متتالية ثم يبدأ الانخفاض، وحينها نقول إننا تجاوزنا هذه الموجة.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، قد أصدرت توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول بالفعل في تلقيح الأطفال.