الجزائر تعلن تسوية أزمة سفنها العالقة في موانئ أجنبية

كشفت وزارة النقل في الجزائر اليوم الأحد عن رفع الحجز عن سفينتين عالقتين في موانئ أجنبية، في انتظار تسوية مماثلة لوضعية أخريين خلال الأسبوع الجاري.

ولم تذكر الوزارة الموانئ التي تحتجز بها السفن الجزائرية.

كان المدير العام للشركة الجزائرية للملاحة البحرية نور الدين كوديل، كشف في تصريح للإذاعة الجزائرية، في وقت سابق اليوم، عن احتجاز سفينة الشحن "تيمقاد" بميناء جنت ببلجيكا، وسفينة "الساورة" بميناء بريست في فرنسا، وسفينة الشحن الثالثة في إسبانيا، موضحا أن سفينة الشحن "تمنراست" موجودة بميناء مارسيليا الفرنسي لأسباب "تقنية بحتة".

وأرجعت تقارير سبب حجز السفن إلى "عدم احترام القانون البحري" اثر "أجور غير مدفوعة وعطل تقني".