مصرع 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على طريق الخارجة - أسيوط

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق الخارجة - أسيوط بمنطقة الكيلو 112، اليوم الاثنين.

وكان اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكب ونقل بطريق الخارجة - أسيوط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، الذي اسفر عن وفاة كلا من ياسر سراج الدين عبد العال، 35 سنة، من الخارجة قرية الجزائر، ومحمد أحمد محمد حسين، 36 سنة، سوهاج، وإسلام فتحي محمود يوسف، 28 سنة، من سوهاج، ولم يتم التعرف على هوية جثتين.

وتم إيداع جثث المتوفين بمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.