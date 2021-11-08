صحيفة إماراتية: محاولة اغتيال الكاظمي تستهدف إدخال العراق في حرب أهلية

أكدت صحيفة " الخليج " الإماراتية أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح أمس، بواسطة طائرة مسيّرة، لا تستهدفه كشخص فقط، إنما تستهدف اغتيال العراق وإدخاله مجدداً في حرب أهلية، موضحة أن الذي دبر وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابي لا يريد خيراً للعراق بالتأكيد، وهو متربص للانقضاض عليه، مستغلاً الأزمة السياسية في أعقاب إجراء الانتخابات الأخيرة.

وذكرت "الخليج" - في افتتاحيتها اليوم الاثنين، بعنوان "محاولة اغتيال العراق" - أن رد فعل الكاظمي على محاولة اغتياله، تجاوز شخصه، حيث أكد أن الصواريخ لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار القوات الأمنية العراقية.

وأعربت الصحيفة عن أملها فى أن تفتح هذه المحاولة الإرهابية أعين العراقيين وتبقيهم في حالة يقظة وحذر تجاه ما يهدد وطنهم من مخاطر، إذ يكفي ما أصاب العراق طوال سنوات النار والدم والدمار، وهو مازال يعاني نتائجها وآثارها.