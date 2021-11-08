اشتعلت قبل ساعات قليلة من انطلاق ماراثون انتخابات نادي طنطا الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد دورة (2021-2025)، خلفاً للمجلس السابق الذي انتهت مدته القانونية، المنافسة داخل أروقة النادي، حيث تقدم 36 مرشحًا ومرشحة للمنافسة على جميع مقاعد المجلس، من بينهم 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة وهم "الرئيس الحالي فايز عريبي، وينافسه نائبه أحمد ثروت، وثالث المتنافسين على مقعد الرئاسة اللواء إيهاب حنتيرة الذي يخوض التجربة لأول مرة ويمثل جبهة التغيير في النادي".

كما يخوض 6 مرشحين المعركة على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، و4 مرشحين لمنصب أمين الصندوق، و15 مرشحا ومرشحة لمنصب عضو مجلس إدارة فوق السن، و9 مرشحين لمقاعد الشباب تحت السن.

وتشهد أروقة النادي تربيطات وتحالفات في ظل منافسة شرسة خاصة على مقعد الرئاسة الذي يشهد صراعًا ثلاثيًا بين القديم والجديد خاصة مع التركيز على سلبيات المجلس السابق التي وقع فيها عريبي ومجلسه خلال فترة توليه منصبه.

ولعل أبرز الملفات التي يتم تناولها هي "هبوط فريق كرة القدم الأول لدوري الدرجة الثالثة للمرة الأولى في تاريخه، والفشل في إعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وهذا جعل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للالتفاف حول حنتيرة، باعتباره وجهًا جديدًا لاختياره مرشحًا على مقعد الرئيس بعد أن ظل عريبي رئيساً للنادي لأكثر من 18 عامًا منذ عام 2003.

وعلى مقعد نائب الرئيس تشتد المنافسة بين محمد أبو فريخة أمين الصندوق في المجلس السابق،

ونفس الحال على مقعد أمين الصندوق، حيث يتنافس محمد شوقي نجيب الذي يعتمد على خبراته كمدير للبنك الأهلي سابقا، وبين المستشار محمد صدقي عضو المجلس الحالي، والذي يتسلح بدعم الشباب له.

وعلي العضوية تشتد المنافسة فوق وتحت السن والتي يخوضها بقوة الثلاثي محمد سويلم، وياسر عنتر المنشاوي، ومحمد عبد الله أبو حسين، وأحمد شمس ومحمد العواني، ومحمد إيهاب حافظ، وعمر عصام شوبير.

وتقسم الانتخابات على 3 قوائم مفتوحة بما يعني أنها غير ملزمة للناخبين فيمكن لأعضاء الجمعية العمومية اختيار رئيس من قائمة وأعضاء من قائمة أخرى من بين القوائم الثلاثة المطروحة.

وتضم قائمة اللواء إيهاب حنتيرة، المرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة 6 مرشحين هم أحمد الشرقاوي على مقعد النائب، والمحاسب محمد عبد الكريم على مقعد أمين الصندوق، ودكتورة سحر هزاع، ومينا نيقولا جورج، ونيفين مطر على مقاعد فوق السن، ودكتور هشام الششتاوي ضمن مرشحي مقاعد تحت السن.

وتضم قائمة المحاسب فائز عريبي كلاً من المحاسب محمد أبو فريخة (نائب)، المستشار محمد صدقي (أمين صندوق) والأعضاء فوق السن المحاسب ياسر عنتر المنشاوي، الدكتور محمد إبراهيم سويلم، المستشار محمد أمين العواني، الدكتور أحمد شمس الدين، المحاسب محمد عبد الله أبو حسين، والأعضاء تحت السن المحاسب كريم ممدوح أبو العزم، الدكتور عمر عصام شوبير نجل شقيق الإعلامي أحمد شوبير.

فيما تضم قائمة المحاسب أحمد ثروت محمد جابر المستشار عصام عبد الستار أبو زيد (نائبا)، والمحاسب محمد شوقي محمد نجيب (أمين صندوق)، والأعضاء فوق السن الدكتور عمرو محمد طه حلويش، ومحاسب إبراهيم السيد إبراهيم القاضي، والدكتور أحمد رياض زكريا المنشاوي، والمحاسب تامر محمد فنون، والمحاسب عبد العزيز محمد سليمان، والأعضاء تحت السن محاسب حسين ياسين محمد ياسين، والمهندس محمد إيهاب على حافظ.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 29 ألف صوت لكن المعتاد أنه لا يزيد عدد الحاضرين والمشاركين عن 7 آلاف صوت على الأكثر، والاعتماد كله على كتل تصويتية جماعية مثل أصوات الكنيسة الذين يبلغ عددهم نحو 1850 صوتًا وأصوات الأطباء والمهندسين والشخصيات العامة.