حكم القمة عن عدم طرد زيزو: لم يستخدم السلاح

أعرب محمد عادل، الحكم الدولي الذي أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك عن رضاه بشأن مستواه في اللقاء، كاشفًا السبب وراء عدم طرد أحمد سيد زيزو.

وقال عادل في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام: "هل هناك قرارات اتخذتها وددت أن أغيرها ؟ لا لا، الكمال لله وحده بالطبع، ولكن جميع ركلات الجزاء التي احستبتها سعيد بها".

وأضاف: "أيضًا حالات اتاحة الفرصة والإنذارات راضٍ عنهم، أما بالنسبة للمطالبة بطرد زيزو، فتدخله على أفشة كان درجة من درجات التهور، لا استخدم سلاح ولا هناك قوة".

وأضاف: "كانت هناك سرعة من زيزو في الخطأ فقط، والسلاح أقصد به استخدام الكوع أو (ستارز الحذاء) أو قبضة اليد في الوجه، كل هذا يسمى في القانون سلاح".

وتابع: "بالنسبة لتدخل طارق حامد على السولية فكان به دهس، مجرد قدم في قدم، ولا ترتقي لأكثر من إنذار، ومنحت بطاقة صفراء لعمرو السولية للاعتراض، وأخرى لعمرو السعيد لاستخدام الساعد في وجه بدر بانون".

وأتم محمد عادل قائلًا: "عمومًا لم أكن استأنف اللعب بعد أي قرار انضباطي إلا عندما أحصل على تأكيد من تقنية الفيديو بصحتها".

وكان الأهلي فاز على الزمالك بخمسة أهدف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت على ملعب ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري.