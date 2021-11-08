وزيرة الثقافة: الدورة 14 علامة مضيئة في مضمار مساعى الدولة لصون الهوية

تحت عنوان "تنمية الإنسان المصري" افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 14 من مهرجان الحرف التقليدية والتراثية، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بالتعاون مع عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بمركز سينما الحضارة، وبحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالتراث.

كما تسلمت وزيرة الثقافة درعًا تذكاريًا من الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بقطاع الفنون التشكيلية تقديرًا لمساندتها مختلف مجالات الإبداع.

كان حفل الافتتاح قد تضمن عروضًَا لفرقة التنورة وفرقة النيل تستمر طوال فترة الفعاليات حتى 11 نوفمبر إلى جانب عرض للأزياء من إخراج محمد نصار شمل (٢٥) تصميمًا من إنتاج مركز الفن والحياة عبر عن الفلكلور في محافظات مصر المختلفة، ومعرضًا للعديد من المنتجات الحرفية واليدوية إنتاج الإدارة العامة للبحوث التراثية - الإدارة العامة للحرف التقليدية "مركز الفن والحياة - دار النسجيات المرسمة - الهيئة العامة لقصور الثقافة -صندوق التنمية الثقافية، وعدد من الجمعيات الأهلية إلى جانب عروض حية لأساليب إبداع منتجات يدوية تستمر خلال فتره المهرجان من خلال ورش متنوعة.

بجانب تواجد ثري لمنتجات مبدعين من ذوي القدرات الخاصة من خلال معرض مصور لورش عمل شاركوا في فعالياتها وندوات ثقافية.