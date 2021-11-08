جامعة أسيوط تشارك في حفل التجليس الـ35 للأنبا لوكاس

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن مشاركة الجامعة بوفد رفيع المستوى؛ للمشاركة في حفل مراسم التجليس الـ35 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى بجبل أبنوب لدعم أوجه التواصل بين الجامعة والمجتمع.

وأوضح أن الوفد ضم الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أحمد عبدالمولى عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور وديع ماكسموس الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، والدكتور أحمد ماهر الاستاذ بكلية العلوم، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظ، وكوكبة من ممثلى بين العائلة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وجهاز أسيوط الجديدة وذلك بمركز خدمات الكاروز بمدينة أسيوط الجديدة.

وفي هذا الإطار فقد أكد الدكتور شحاتة غريب، أن مشاركة الجامعة في الحفل يمثل تأكيدا على الدور المجتمعي والريادي لها وحرصها على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع كافة أطراف المجتمع، وتعبيرا عن ما تكنه من مشاعر تقدير وإجلال لرجال الدينين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح أن هذا التماسك القوى بين قطبي المجتمع يسهم فى مواجهة التحديات والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وقهر الصعاب.

وأما الدكتور أحمد المنشاوي، فقد قام بتهنئة الأنبا لوكاس لتنصيبه الـ35 متمنيا له مزيد من التقدم والتوفيق، مؤكدا على حرصه على المشاركة في تلك المناسبة السنوية والتي ترسخ معاني المواطنة والترابط المجتمعى والآخاء والوحدة بين مختلف فئات الشعب، داعيا الجميع إلى نشر معانى الوحدة والحب في المجتمع ودحض كافة المؤامرات والفتن التي تنال من نسيج ووحدة الوطن.

ومن جانبه، وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير للوزير المحافظ ولجميع القيادات التي شاركت في تقديم التهنئة بتلك المناسبة، داعيًا الجميع إلى التعاون لدفع عجلة البناء واستكمال مشروعات التنمية وبناء الإنسان المصري.

هذا وقد تضمن الاحتفال عرض بعض الترانيم الدينية ثم بعض الأغاني الوطنية والتى قدمها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية.