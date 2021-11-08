مصادر أمنية: منع أي تحرك غير مرخص حول السفارات في لبنان

كشفت مصادر أمنية لبنانية عن أنّ القوى الأمنية ستمنع أي تحرّك غير مرخص له حول أي من السفارات الأجنبية أو العربية في لبنان بكل الوسائل المتاحة، وذلك حفاظاً على الأمن والاستقرار.

ونفت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، علمها بأي حراك يهدّد أمن هذه المراكز الدبلوماسية.

ولفتت إلى أنّها تعتمد منذ مدة طويلة تدابير استثنائية في محيط بعض السفارات، ولم يتغير شيء منذ وقت طويل.

وقالت الصحيفة إنه في ظل الحراك الدبلوماسي العربي لاحتواء تردّدات الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية، عززت المراجع الأمنية من نسبة التدابير الأمنية حول بعض السفارات العربية والخليجية تحديداً، بالتعاون مع أجهزة الأمن فيها.

وأوضحت أن ذلك جاء تعقيباً على الروايات التي نُسجت عن تهديدات طاولت عدداً من هذه السفارات.