جامبيا تسعى لجلب مستثمرين لنحو 344 مليون برميل من نفطها في القطاع البحري

قال فافا سانيانج، وزير الطاقة في دولة جامبيا اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى لجلب شركات لاستكشاف النفط في القطاع البحري في تلك الدولة الإفريقية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

ونقلت "بلومبرج" عنه القول في مقابلة على هامش مؤتمر "أسبوع النفط الإفريقي"، في دبي، إن بلاده تعرض على تلك الشركات الحصول على ترخيص لاستخراج النفط في القطاع (إيه 1) الأكثر غزارة والمقدر انتاجه بنحو 344 مليون برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج.

وقال سانيانج إن نحو 7 شركات أعربت عن اهتمامها بالحصول على الترخيص بالاستكشاف المقرر منحه في شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف :"نحن بحاجة إلى هذه الموارد من أجل نقل الطاقة الخاصة بنا" وإن جامبيا بحاجة إلى المال لتمويل المرحلة الانتقالية.

وأشارت بلومبرج إلى أن شركة بريتيش بتروليوم البريطانية للنفط تخلت عن ترخيص الاستكشاف في القطاع (إيه 1) في جامبيا بعد انتهاء فترة الامتياز الخاصة بها.

واوضحت أن جامبيا لا تنتج النفط؛ وأن لديها ثلاثة قطاعات بحرية أخرى يجري استكشافها.