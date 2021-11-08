 سموحة يهزم الزمالك ويصعد لنصف نهائي دوري مرتبط السلة - بوابة الشروق
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سموحة يهزم الزمالك ويصعد لنصف نهائي دوري مرتبط السلة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:06 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:07 م

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي سموحة السكندري بقيادة مديره الفني فادي هاني، لنصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2021 - 2022.

وصعد فريق "الموج الأزرق" عقب فوزه على نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا اليوناني فانجيليس أنجيلو، بنتيجة 82 - 79.

أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة النادي السكندري.

ليكرر الفريق السكندري الفوز على نظيره الزمالك بعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 71 - 64.

وكان مرتبط الزمالك قد فاز على سموحة في اللقاء الذي سبق مواجهة الكبار بنتيجة 88 - 74.

ومن المقرر، أن يلتقي سموحة في نصف النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين فريقي الاتحاد وجاره سبورتنج السكندري.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري، على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.


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