أذربيجان تعرب عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

أعربت وزارة خارجية أذربيجان، عن استعدادها لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، مؤكدة أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية حول إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني بمناسبة الاحتفال بيوم الانتصار في حرب قره باغ: "يعتمد أساس استراتيجية الرؤية طويلة الأجل لأذربيجان على ضمان السلام الثابت والتنمية والتقدم".

وأضاف البيان أن أذربيجان جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس المراعاة الشديدة لمبادئ القانون الدولي، خاصة فيما يخص السيادة ووحدة الأراضي وثبات الحدود الدولية.

وأكدت الخارجية الآذرية في البيان "أهمية تحقيق التنفيذ الكامل لأحكام البيانات الثلاثية" التي وقعها رؤساء كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير الماضي، وذلك لضمان السلام المقبل والأمن في المنطقة في المرحلة الجارية.

وأفاد البيان بأن أذربيجان تتوقع أن ترد أرمينيا بشكل موضوعي على الخطوات التي اتخذتها في هذا الاتجاه.