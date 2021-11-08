السعودية تبحث مع أمانة مجلس التعاون الخليجي سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام في إطار ضمان مستقبل أكثر متانة تجاه الأزمات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال اجتماعات وزراء مالية المجلس المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون في المجالات المتعلقة باجتماعات وزراء المالية كافة.

وركزت المحادثات على التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا ومرحلة التعافي، والمجالات التي يمكن أن تسهم في خلق فرص تعاون جديدة تساعد في تعزيز ودفع مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي.