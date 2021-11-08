منظومة الشكاوى الحكومية: نصيب القاهرة كان الأكبر من شكاوى إزالة القمامة خلال 3 سنوات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ملف تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

عرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، جانبا من حصاد عمل المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية، فى تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها.

وأوضح أن شهر أكتوبر 2021 تزامن مع مضى 3 سنوات على تكليف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بتنويع مصادر وقنوات تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وتخصيص خطي هاتف محمول برقمي 015555516528 - 01555525444 لاستقبال الشكاوى من خلال تطبيق (WhatsApp)، والإعلان عنهما بجميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة، لاستقبال رسائل وشكاوى المواطنين المدعمة بالصور عليهما الخاصة بأماكن تراكم أكوام القمامة بشتى أنحاء ومحافظات الجمهورية.

الإضافة إلى ما يتم رصده من خلال المصادر الأخرى لتسجيل الشكاوى بالمنظومة عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) والتطبيق الذكي "في خدمتك"، وسرعة الرد على شكاوى وطلبات المواطنين بشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها خاصة، وضرورة تضافر الجهود المختلفة من الأفراد والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية للتغلب على هذه الظاهرة، لتوفير مناخ بيئي وصحي للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة والفيروسات.

وأضاف أن المنظومة تلقت وتعاملت مع (19) ألف شكوى خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر 2019، وعدد (24) ألف شكوى خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى سبتمبر 2020، بنسبة زيادة وقدرها 31%، وعدد (34) ألف شكوى خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى أكتوبر 2021، بنسبة زيادة وقدرها 36%.

وأوضح أن محافظة القاهرة تعاملت مع النصيب الأكبر من الشكاوى التي تلقتها المنظومة من المواطنين الخاصة بإزالة تراكمات القمامة والمخلفات؛ خلال السنوات الثلاث، سواء كانت مخلفات بناء أو هدم، ملقاة في أماكن وسيطة موجودة منذ عقود سابقة، أو بؤر حديثة، منها في بعض الطرق وفوق بعض الكبارى وبالقرب من بعض الأماكن السياحية نتيجة سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين ومقاولى الهدم والبناء وسائقى بعض سيارات النقل وغيرهم، حيث تم توجيه ما يقرب من (22) ألف شكوى، بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى والطلبات التي تم توجيهها للمحافظات والوزارات المعنية.

وتابع: كما تلقت محافظة الجيزة نصيباً وافراً من شكاوى وطلبات المواطنين، حيث تم توجيه (11.5) ألف شكوى وطلب، بنسبة تقدر بـ15% من اجمالي ما تم توجيهه للمحافظات والوزارات المعنية، وعلى مستوى الوجه القبلي، كان لمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، وقنا؛ النصيب الأكبر من شكاوى ورسائل مواطني محافظات الصعيد، حيث تلقت المنظومة من مواطني محافظة المنيا عدد (1570) شكوى، يليها محافظة أسيوط بعدد (1316) شكوى وطلبا، ثم محافظة سوهاج بعدد (1066) شكوى وطلبا.

وأكد أن الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات بذلت جهودا كبيرة للتعامل مع رسائل وشكاوى وطلبات المواطنين، التي تلقتها المنظومة خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد الشكاوى والطلبات أكثر من (34) ألف شكوى وطلب، بشأن الإبلاغ عن مواقع تركزت بها كميات وتراكمات قمامة ومخلفات هدم وبناء، حيث استمرت بعض تلك الجهود لفترات زمنية طويلة، ومستمرة، وشبه يومية، لرفع وإزالة تلك التراكمات، والتخلص منها، حيث تم حسم وإنجاز (32711) شكوى وطلبا بنسبة أكثر من 96% من جميع الشكاوى والطلبات والإستغاثات في هذا الشأن، وكان لوزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، دور هام في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها حيث حققت نسب إنجاز مميزة.